- ”Asa cum arata proiectul de buget national in acest moment, veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2022 vor fi la jumatate din veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2021 ceea ce va pune Primaria municipiului Bucuresti in imposibilitate de a asigura serviciile publice…

- Nicușor Dan a explicat pe Facebook de a discutat cu Nicolae Ciuca la intalnirea avuta sambata:"Am avut azi prima intalnire, foarte buna, cu noul premier Nicolae Ciuca, pentru a discuta despre problemele Capitalei și modul in care Primaria Generala poate colabora cu Guvernul in interesul bucureștenilor. I-am…

- "Pe ipoteza in care Guvernul ne asigura intreaga suma, bucurestenii vor plati 164 de lei pe gigacalorie. In ipoteza in care Guvernul nu ar putea sa asigure niciun leu, PMB va fi intr-o uriasa dificultate. (...) Eu v-am spus cat este pretul total. (...) In ipoteza in care nu ai un ajutor din partea statului,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca isi doreste mentinerea aliantei de dreapta in Parlament, astfel incat sa existe o corespondenta cu alianta de dreapta din Consiliul General al Municipiului Bucuresti. “Noi avem o alianta care a functionat la Bucuresti. Bineinteles ca sunt reprosuri…

- Stimulentele pentru persoanele cu handicap vor fi achitate integral in București, transmite USR PLUS, care il acuza pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, ca le redusese la jumatate, nerespectand astfel o hotarare a Consiliului General. „Consilierii USR PLUS București repara o nedreptate: stimulentele…

- „Potrivit raportului ASSMB, din cele 19 spitale, 12 sunt alocate și pentru coronavirus, iar din acestea vom avea 54 de locuri la Terapie Intensiva pana la sfarșitul saptamanii. O sa mai avem 28 de locuri la Terapie intermediara. In total, locurile pentru coronavirus sunt 712”, a declarat primarul general.Despre…