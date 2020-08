Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul principalelor partide de dreapta pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, o acuza pe candidata PS, Gabriela Firea, de faptul ca se pregateste sa distribuie in scoli, prin intermediul unor functionari publici, masti de protectie care poarta insemnele electorale ale PSD. Dan spune ca Firea incalca…

- Candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a lansat joi o provocare pentru primarul in funcție și candidatul PSD la alegerile locale, Gabriela Firea. Dan vrea 3 dezbateri electorale, in ultima saptamana de campanie.

- "Primarul Gabriela „PSD” Firea fuge de bucuresteni, fuge de bilantul catastrofal de la primarie, fuge de sigla de partid. Nu poate fugi insa de alegerile de peste o luna, din 27 septembrie. Nicusor Dan il desconsidera pe Traian Basescu la alegerile locale: Exista doua persoane care pot castiga: Eu…

- Nicușor Dan, candidatul USR PLUS și al PNL la Primaria Capitalei, vine la Interviurile Libertatea, in dialog cu Alina Manolache, astazi, de la ora 14.00. Interviul va fi transmis in direct pe site-ul Libertatea și pe pagina noastra de Facebook.Cum va reuși Nicușor Dan sa reduca din posibilul impact…

- Nicusor Dan, candidatul dreptei unite in Bucuresti, e favorit cert la casele de pariuri in cursa pentru Primaria Capitalei. Gabriela Firea, candidatul PSD, este cotata cu sansa a doua, la distanta considerabila de Nicusor Dan. Traian Basescu (PMP), Calin Popescu Tariceanu (ALDE) si Ioan Sarbu (ProRomania),…

Candidatul ALDE la Primaria Sectorului 3, Bogdan Valentin-Bratianu, susține ca mai multe dintre corturile sale de campanie au fost distruse și le solicita celor implicați in cursa electorala sa pastreze un ton civilizat, nu "o competiți a batelor".

Nicusor Dan este asteptat la Biroul Electoral Muncipal la ora 17:45, la ora 18:00 fiind programate si declaratii. Nicusor Dan, candidatul

- Candidatul la Primaria Capitalei, deputatul independent Nicușor Dan, și PNL București ii reproșeaza primarului general, Gabriela Firea, ca l-ar fi trimis pe viceprimarul Aurelian Badulescu sa perturbe...