Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii vor plati facturi DUBLE fața de iarna trecuta, sustine prim vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, din cauza faptului ca „prețul aprobat astazi de ANRE majoreaza prețul gigacaloriei cu 86%, cu 152 de lei in plus pentru fiecare gigacalorie”. „Situația Timișoarei ramasa fara apa calda și caldura…

- Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat ca este in a doua saptamana de carantina dupa ce a fost depistat pozitiv cu COVID, deși este vaccinat. El susține ca are un plan de termoficare pentru zona de Vest a Capitalei, pe care vrea sa i-l prezinte primarului Capitalei, Nicușor Dan. „Am fost puțin…

- Promisiunile facute de Nicușor Dan in campania electorala, raman…tot promisiuni. Primarul vine cu vești proaste pentru locuitorii Capitalei și ii anunța ca și in aceasta iarna mulți bucureșteni vor tremura de frig din cauza problemelor care apar la rețeaua de termoficare. „Ce am facut eu anul asta se…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma iarna aceasta va fi mai bine decat precedenta din punct de vedere al termoficarii, insa schimbari mai mari se vor simți abia peste doi-trei ani, dupa ce vor fi facute lucrari mai mari la rețeaua principala de conducte.

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a dezvaluit, marți, ca nu s-a vaccinat impotriva COVID-19, dar ca a trecut prin boala, iar decizia de a se imununiza o va lua atunci cand medicul sau ii va recomanda acest lucru. „Nu am spus public pentru ca nu am vrut sa parazitez dezbaterea publica cu asta. Dupa cum…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a informat, joi, ca abia saptamana viitoare sunt estimari ca se va incheia licitatia pentru reabilitarea a 40 de kilometri din reteaua de termoficare. Abia dupa aceea se va pregati documentatia pentru achizitionarea unei centrale provizorii in fostul CET Titan.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca saptamana viitoare estimeaza sa fie inchisa licitatia pentru modernizarea a 40 de kilometri de conducta de termoficare, precizand ca este optimist ca firmele care vor castiga vor putea incepe lucrul. Nicusor Dan a fost intrebat joi, intr-o conferinta…