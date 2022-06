Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca avariile din reteaua de termoficare nu vor mai constitui o problema sistemica la sfarsitul mandatului sau. "Daca ne uitam in urma cu 4-5 ani, apa calda era o problema, dar nu asa de intensa cum este acum (...). La sfarsitul acestui mandat, vom…

- Consiliul General al Capitalei a aprobat in sedinta de joi studiul de fezabilitate pentru modernizarea a noua kilometri de retea de termoficare. Este vorba despre tronsoane din cadrul magistralelor de termoficare I Vest, I Sud, II Sud si III Sud. Acestea au totalizat in perioada 2018-2021 un numar de…

- Problemele cele mai grave cu care se confrunta Capitala - termoficarea, urbanismul, aspecte legate de mediu, trafic, ingrijirea parcurilor pentru prevenirea muscaturilor de capuse - au fost analizate de prefectul Capitalei, Toni Grebla, primarul general, Nicusor Dan si edilii celor sase sectoare,…

- Municipalitatea bucuresteana doreste sa atraga 500 de milioane de euro prin Programul Operational Regional, in vederea modernizarii a 50 de kilometri de linie de tramvai, a anuntat, luni, primarul general Nicusor Dan. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca Bucurestiul are in momentul de fata…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat marti ca sunt in curs de achizitie lucrarile de reabilitare pentru 12 kilometri de retea de termoficare, termenul de depunere a ofertelor fiind inceputul lunii mai, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „Avem un proiect de hotarare pentru majorarea tarifului suportat de catre bucuresteni pentru gigacalorie, pentru care propunerea este 330 de lei. Este o majorarea necesara pentru a echilibra intreg sistemul de termoficare, pentru a permite mentinerea sistemului de termoficare centralizat, care are beneficii…

- Primarul general Nicușor Dan a anunțat joi inceperea unor lucrari de modernizare a rețelei de termoficare. Primarul general Nicușor Dan a anunțat ca in aceste zile a fost deschis un șantier nou de modernizare a rețelei de termoficare, in zona Piața Romana – Piața Victoriei – Bulevardul Ion Mihalache,…

- O avarie s-a produs in noaptea de miercuri spre joi la reteaua de termoficare in zona Unirii, iar angajatii Termoenergetica intervin in acest moment pentru a scoate apa din galerie cu ajutorul motopompelor. Directorul general al Companiei Termoenergetica Bucuresti, Claudiu Cretu, a precizat pentru AGERPRES…