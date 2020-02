Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Matei Dobrovie afirma ca Nicusor Dan este cel mai bun candidat pentru Primaria Capitalei dintre cei care si-au anuntat intentia de a candida pana acum, argumentand ca ”nu ne mai putem permite inca patru ani cu Firea Faliment”.

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS la Primaria Capitalei, si-a lansat, vineri, proiectul sau pentru Bucuresti. Voiculescu a prezentat principalele probleme cu care se confrunta Capitala, de la calitatea aerului, la trafic si birocratie."Aceasta administratie conduce orasul pe contrasens. Acolo unde este…

- Vlad Voiculescu, candidatul susținut de PLUS pentru Primaria Capitalei, a declarat, marți, ca il va susține pe Nicușor Dan pentru funcția de edil al Bucureștiului, daca ar fi desemnat drept candidat al Alianței USR-PLUS. Voiculescu spune insa ca vrea același lucru din partea lui Dan și solicita un acord…

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, se afla cu 7 procente peste Gabriela Firea in preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS. Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce in topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj…

- Nicusor Dan a declarat, joi, ca nu exista o interdictie legala sa fie candidatul independent la Primaria Capitalei, sustinut de Alianta USR-PLUS si de alte partide de Opozitie. Acesta a explicat ca poate candida independent, la fel cum a facut Sorin Oprescu in 2012, sprijinit de USL.

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține ca nici Vlad Voiculescu și nici Nicușor Dan nu vor avea șanse in batalia pentru Primaria Capitalei, in fața Gabrielei Firea. Turcescu arata ca singurul candidat cu șanse reale ar fi Ludovic Orban.Citește și: Lia Olguța Vasilescu citeaza din Basescu:…

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…

- Deputatul independent Nicusor Dan a propus sambata partidelor de opozitie o campanie electorala preliminara si un sondaj de opinie in vederea stabilirii unui candidat comun pentru Primaria Capitalei. "Bucurestenii, o spun sondajele, sunt constienti ca e nevoie de o schimbare a administratiei,…