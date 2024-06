Stiri pe aceeasi tema

- Primarul genral al Capitalei, Nicusor Dan, care a obtinut al doilea mandat in urma alegerilor de duminica, respinge din nou idea unei candidaturi la alegerile prezidentiale, afirmand ca doreste sa se concentreze pe problemele Bucurestiului si declarand ca-si doreste si al treilea mandat, transmite News.ro.…

- Nicușor Dan a facut luni, 10 iunie, noi declarații dupa alegerile de duminica, unde a obținut un nou mandat cu un scor impresionant. Acesta spune ca a vazut un apel ratat de la Nicolae Ciuca in seara alegerilor și l-a sunat de dimineața. Nicușor Dan nu i-a raspuns de prima oara la telefon lui Nicolae…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, spune ca in precampanie a primit in jur de 2,1 milioane de lei, adica 400.000 de euro, din care 100.000 de euro de la USR si restul, 310.000 de euro, donatii de la cetateni. Pentru campanie, poate cheltui 660.000 de lei, potrivit legii. El intentioneaza sa-i imprumute…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, susține ca in urmatorii patru ani principalele probleme in ceea ce priveste asigurarea caldurii si a apei calde in reteaua centralizata din oras vor fi rezolvate. ”Da, da, se rezolva. In administratia precedenta a fost o medie cam de 17 kilometri pe an, noi am avut…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a precizat, luni, ca panotajul exterior, outdoor-ul, costa 180.000 de euro, iar el a platit o prima transa de 70.000 de euro, din banii primiti donatie de la cetateni, iar intelegerea cu USR este sa plateasca 100.000 de euro din restul de plata. ”Este o intelegere cu…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a postat sambata pe Facebook o fotografie in care apare in tribune, la un meci, afisand un tricou cu mesajul „Stim Toti!”, ca raspuns la mesajul de pe tricoul prezentat de primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, la depunerea candidaturii pentru Primaria Generala,…

- Candidatul PPUSL la Primaria Capitalei Cristian Popescu – Piedone este cotat cu 38% din voturi, Nicusor Dan -cu 27%, iar candidatul PSD-PNL Catalin Cirstoiu, cu 23%, releva datele unui Sondaj CURS. Ultimul sondaj pe Bucuresti, cu privire la alegerile din 9 iunie 2024, arata o surpriza majora. Catalin…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat marți despre contracandidatul sau Cristian Popescu Piedone ca edilul sectorului 5 are „o șansa reala” la funcția de primar al Bucureștiului. „Chiar daca pentru mulți dintre noi pare ireal, exista o șansa reala ca la sfarșitul acestor alegeri primarul Bucureștiului…