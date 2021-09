Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii, care incalca regulile de circulație, s-ar putea trezi cu amenzile direct acasa, in urma implementarii unui sistem video de monitorizare a traficului rutier și de constatare automata a abaterilor. Proiectul de lege, depus, joi, de deputatul USR PLUS Cristian Ichim, are ca scop principal prevenirea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut o dezvaluire in timpul discursului pe care l-a susținut duminica, la Iași: Dacian Cioloș ar fi vrut, la un moment dat, sa preia Partidul Național Liberal. “Și-a dat seama ca nu avea nicio șansa”. Orban a amintit ca PNL l-a susținut pe Dacian Cioloș pentru funcția…

- Ciprian Ciucu, liderul PNL București și primar al Sectorului 6, i-a dat un ultimatum primarului Capitalei, Nicușor Dan, dupa o discuție neconcludenta despre condițiile de colaborare. ”Nicușor, mingea e la tine, decizia daca suntem o echipa sau joci singur, pe post de libero, iți aparține. Noi suntem…

- Adrian Vigheciu, consilier PSD la Primaria Generala a Capitalei, il acuza pe Nicușor Dan ca “a sabotat cu buna știința parcurile, curațenia și sanatatea bucureștenilor, doar pentru a-și face jocurile politice”. “Banii și increderea nu fac casa buna in “coaliția binelui”. Exact cum anticipam, Nicușor…

- Un medic legist de la Spitalul Judetean de Urgente Alba a fost reținut, dupa ce a produs doua accidente si a fugit. Medicul Dragota Daniel ar fi urcat la beat la volan și a gonit pe șosele, lovind doua mașini. In cele din urma, a fost prins de fiul unuia dintre pagubiți, care a chemat […] The post…

- Irinel Darau, cel care și-a anunțat intenția de a prelua șefia USR PLUS, intrand in cursa cu Dan Barna și Dacian Cioloș, a inceput sa-și faca simțita prezența in spațiul public. Marți, in Piața Victoriei, loc simbol pentru protestele impotriva guvernarii anterioare, o grupare din USR PLUS a lansat platforma…

- Nici problemele penale ale premierului Florin Cițu și nici imprumutul nereturnat unei banci din SUA nu-i conving pe cei de la USR-PLUS sa iasa de la guvernare. Co-președintele USR-PLUS Dacian Cioloș a dat asigurari, luni, ca vor rupe coaliția doar daca nu se fac reforme, niciun alt motiv nefiind suficient…

- Batalia pentru șefia USRPLUS se complica. Joi dimineața și-a anunțat candidatura senatorul Irineu Darau. “Le arunc manușa contracandidaților mei”, Dan Barna și Dacian Cioloș”, a spus el intr-o intervenție televizata. ”E inadmisibil sa fim atat de jos”, și-a argumentat el dorința de a intra in cursa…