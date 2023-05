Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca instanta a anulat amenda pe care i-a dat-o Inspectoratul de Stat in Constructii pentru neemiterea certificatului de urbanism in vederea construirii unui bloc de 5 etaje pe spatiu verde, in cartierul Primaverii. „Justitia ne da dreptate in cazul Primaverii…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca amenda data de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru ca nu a emis certificatul de urbanism pentru constructia unui bloc pe spatiul verde a fost anulata de instanta. ”Justitia ne da dreptate in cazul Primaverii 1, unde s-a dat un PUZ pentru…

- Un motel din localitatea Socodor a luat foc, marti seara, fara a exista victime, in conditiile in care motelul nu functioneaza si nu era nicio persoana in interior, potrivit Agerpres.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad a transmis ca flacarile se manifesta pe o suprafata de 900 de…

- Oamenii ar trebui sprijiniți sa ajunga cat mai repede la școala, la un magazin, la piața, la medic ori la locul de munca. Pentru asta, administrațiile locale și centrale ar trebui sa ne asigure infrastructura necesara, iar cartierele in care locuim ar trebui sa fie construite dupa un model al Orașului…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca a semnat certificatul de urbanism pentru lucrarile de modernizare si reabilitare a Teatrului de Vara "Nicolae Balcescu" din Parcul Bazilescu.

- „Nu cedam Parcul IOR!” Asta striga protestatarii in parcul din sectorul 3 al Capitalei. Este vorba despre cele 12 hectare retrocedate in parcul IOR, unde zeci de arbori de pe acest spațiu verde au fost taiați ilegal in ultimele luni. De altfel, a fost inființata și o petiție care a adunat peste 10.000…

- Cei aproape 2 ani și jumatate de mandat al lui Nicușor Dan in fruntea Capitalei nu s-au remarcat printr-o comunicare intensa. Ba dimpotriva! De la teme precum blocajul urbanistic și pana la termoficare, de la trafic și cladiri neconsolidate pana la oameni atacați sau uciși de cainii fara stapan,…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei este optimist! Acesta a declarat ca iarna viitoare va fi mult mai bine, asta din punct din vedere al funcționarii sistemului de termoficare din Bucuresti. „O sa fie mai bine, mult mai bine, pentru ca pleaca si aceste proiecte care sunt finantate cu fonduri…