- Candidat independent la Primaria Capitalei sustinut de USR, Nicusor Dan, ii solicita primarului general Gabriela Firea o dezbatere publica a bugetului municipiului Bucuresti pentru 2020, astfel incat cetatenii sa poata sa isi expuna punctul de vedere cu privire la bugetul propus. "Dupa ce Primaria Capitalei…

- PNL ar putea propulsa tandemul Ludovic Orban – premier, Rares Bogdan – primar general. PNL este cotat cu 32% intentie de vot pentru Primaria Capitalei, in timp ce Alianta USR-PLUS inregistreaza 29%. PSD nu trece de 15%, spre deosebire de Gabriela Firea, care atinge 30%. Datele apar intr-un sondaj comandat…

- Candidatul independent la Primaria Capitalei susținut de USR, Nicușor Dan, ii atrage atenția, intr-un comunicat de presa, primarului General, Gabriela Firea, ca mai are o saptamana pana la momentul la care legea o obliga sa propuna bugetul pe 2020, solicitandu-i astfel sa propuna pentru anul in curs…

- Nicusor Dan, candidat independent la Primaria Capitalei susținut de USR, ii atrage atenția Gabrielei Firea ca mai are o saptamana pana la momentul la care legea o obliga sa propuna bugetul pe 2020. Totodata, acesta ii solicita sa propuna pentru anul 2020 un buget realist, spre deosebire de anii anteriori„Conform…

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, se afla cu 7 procente peste Gabriela Firea in preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS. Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce in topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj…

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu a prezentat, marti, intr-o conferinta de presa, un sondaj de opinie comandat de partid in care ar fi votat de cei mai multi bucuresteni, la alegerile locale, cu 35%, la diferenta de 7 procente fata de candidatul PSD. Actualul primar General al Capitalei,…

- Ludovic Orban a anunțat, vineri, ca Executivul nu va accepta cererea Primariei Capitalei prin care solicita 677 de milioane de lei din fondul de rezerva, avand in vedere ca municipalitatea a primit deja 100 de milioane de lei. Premierul a precizat ca este o „neobrazare” ceea ce vrea Gabriela Firea.Citește…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca la Primaria Capitalei, pe perioada mandatului Gabrielei Firea, rezultatele pe proiectele de investitii importante „sunt aproape egale cu zero”. Intrebat daca s-a intersectat pe anumite domenii cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, premierul a spus ca…