Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat miercuri, 11 ianuarie, ca situația este mai buna comparativ cu iarna trecuta și a susținut ca doar un mic procent dintre locuitorii Bucureștiului au probleme cu caldura și apa calda, potrivit Digi24. El a raspuns intr-o conferința de presa jurnaliștilor care…

- Doar un mic procent din bucureșteni au probleme cu caldura și apa calda, spune primarul general Nicușor Dan. El a raspuns astfel unor intrebari venite din partea jurnaliștilor, care i-au atras atenția ca facturile bucureștenilor la intreținere sunt mari și ca unii bucureșteni se plang ca ori caldura…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca pretul gigacaloriei va ajunge in 2023 in jurul sumei de 1.100 de lei.Dan a mentionat ca, daca in 2022 tariful gigacaloriei a fost de 860 de lei, iar cetatenii au platit 160 de lei si primaria a achitat diferența de 700 de lei, in 2023 bucurestenii…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca deocamdata nu a fost calculat pretul gigacaloriei, dar ca acesta va fi in jurul sumei de 1.100 de lei. El a mentionat ca daca in 2022 tariful gigacaloriei a fost de 860 de lei, iar cetatenii au platit 160 de lei si primaria a achitat 700 de lei, in acest…

- Doar un mic procent din bucureșteni au probleme cu caldura și apa calda, spune primarul general Nicușor Dan. El a raspuns astfel unor intrebari venite din partea jurnaliștilor, care i-au atras atenția ca facturile bucureștenilor la intreținere sunt mari și ca unii bucureșteni se plang ca ori caldura…

- Nicusor Dan, primarul Capitalei, a anunțat, joi, ca a platit datoria de 500 de milioane de lei catre Termoenergetica, dupa ce au achizitionat un credit de la Unicredit. „Astazi am platit datoria de 500 de milioane de lei catre Termoenergetica, ceea ce inseamna ca aceasta cursa contra cronometru parcursa…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, avertizeaza ca, odata cu instalarea iernii, este posibil sa apara avarii la rețeaua de termoficare din București, in condițiile in care unele conducte sunt vechi de jumatate de secol, informeaza news.ro . Potrivit edilului, este regretabil faptul ca exista…

- Pentru mulți bucureșteni urmeaza o noua iarna a provocarilor, pe langa scumpirea alimentelor si facturile mari la energie electreica, ei riscand sa traiasca in lunile urmatoare fara apa calda si caldura.