- Nicușor Dan a inceput cu stangul cursa pentru ocuparea fotoliului de primar general al Capitalei. Pe drum, in timp ce se deplasa cu autorurismul la ceremonia de lansare a candidaturii sale, Nicușor Dan a fost tras pe dreapta de catre agenți de la Brigada Rutiera. „Nu e mașina mea, nu m-am uitat in…

- PMP ia in calcul sa mearga pe cont propriu la alegerile locale, atat la Primariile de sector, cat si la Primaria Capitalei, cu sustinerea fostului presedinte Traian Basescu pentru "cel de-al treilea mandat", daca PNL si USR PLUS nu vor accepta crearea unei aliante politice de dreapta in jurul lui Nicusor…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis colegilor de partid ca isi doreste o alianta cu USR-PLUS la primariile de sector pentru a „spulbera PSD in Bucuresti”, sustin surse politice pentru Adevarul. In schimb, negocierile dintre PNL si PMP pentru liste comune in Capitala au esuat. Prin urmare, PMP va avea…

- Pazea! Marian Vanghelie a anunțat pe blogul sau ca va candida ”90%” la Primaria Capitalei din partea partidului pe care l-a creat, iar ca daca va candida și Victor Ponta la aceeași funcție, el va candida „100%”. ”Merg catre alegeri cu toata viteza! 90% voi candida la Capitala. Daca se inscrie Ponta…

- In urma cu patru ani Gabriela Firea promitea construirea a 20 de gradinițe cu program prelungit, dar rezultatul este zero, a declarat, miercuri, Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR la Primaria Generala a Capitalei.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ca sa vedeți și dvs. unde poate duce o rivalitate personala. Pentru a-l rade pe Rareș Bogdan și pentru a-i scoate din joc pe susținatorii acestuia, Ludovic Orban sacrifica cea mai importanta piesa pe tabla de joc a alegerilor locale. Capitala. Și o face temeinic. Și implacabil.…