Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a precizat ca in cadrul discuției desfașurate luni la Palatul Victoria s-a incercat gasirea acelor „masuri efective” prin care sa fie evitata intrarea Bucureștiului in carantina. „Am incercat sa gasim acele masuri efective, dincolo de partea legislativa de reglementare, care sa evite carantinarea Bucureștiului”, spune edilul, potrivit B1. Intrebat daca s-a luat in considerare carantinarea zonala a unor sectoare din Capitala, primarul general Nicușor Dan a afirmat: „Nu s-a vorbit in aceasta discuție de carantinare zonala”. „Sunt doua chestiuni. Una, ce…