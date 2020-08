Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca singurul candidat la Primaria Bucuresti care poate sa o invinga pe Gabriela Firea, candidata PSD, este Nicusor Dan. "Nicusor Dan este un om care cunoaste bine Bucurestiul, un om care nu de ieri de astazi este preocupat de Bucuresti.…

- Eugen Teodorovici este singurul parlamentar PSD care nu a semnat motiunea de cenzura depusa de social-democrați împotriva Guvernului Orban.Fostul ministru al Finanțelor în Guvernul condus de Viorica Dancila va fi contracandidatul lui Marcel Ciolacu, la Congresul PSD, pentru funcția de…

- Ludovic Orban reacționeaza și el la scandalul provocat de Aurelian Badulescu la conferința lui Nicușor Dan și spune ca viceprimarul Capitalei a fost trimis acolo de Gabriela Firea ca sa faca scandal. ”S-au descalificat, și-au dat foc la valiza. Singurul lor obiectiv e sa le dea la gioale acelora…

- Candidatul susținut de PNL la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a explicat marți seara la Digi24 de ce a ales sa fie mult mai puțin prezent in spațiul public in timpul starii de urgența.„Am facut 3 lucruri. Am iesit inainte, am spus ca vine o criza, iata ce trebuie sa faca primaria. In timpul…