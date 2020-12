Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a convocat pentru 8 decembrie o ședința extraordinara a CGMB, pentru a dezbate, printre altele, rectificarea bugetara pentru a putea plati stimulente: „Sper sa se poata alege și cei doi viceprimari ai Capitalei”, anunța MEDIAFAX. „Am stabilit pentru…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat ca un punct pe ordinea de zi a sedintei din 8 decembrie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti va fi rectificarea bugetara „pentru a putea plati stimulentele destinate copiilor si adultilor cu dizabilitati, nou-nascutilor, familiilor monoparentale,…

- Primarul general al Capitalie, Nicusor Dan, a anuntat astazi ca a stabilit pentru joi, 8 decembrie, o noua intrunire a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu cateva puncte urgente pe ordinea de zi, printre care si rectificarea bugetara.

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat miercuri, 2 decembrie, la sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti ca a fost semnat contractul pentru termoficare si ca pe sanatate a reusit o colaborare cu DSP Bucuresti. Edilul spera si ca rectificarea bugetara sa fie aprobata saptamana viitoare…

- Primarul general Nicusor Dan a afirmat, miercuri, in deschiderea primei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca alegerea viceprimarilor nu se afla pe ordinea de zi, intrucat mai exista un conflict netransat definitiv in instanta, nefiind validati toti consilierii generali.

- Primarul general Nicusor Dan a declarat ca este necesara o rectificare bugetara care spera sa fie aprobata saptamana viitoare in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, astfel incat sa fie asigurate fondurile necesare pentru plata pe luna noiembrie a ajutoarelor pentru persoanele adulte cu dizabilitati,…

- Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, sustine ca nu are emotii in ceea ce priveste functionarea unei majoritati in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), aratand ca a discutat cu consilierii alesi sub siglele PNL si USR-PLUS si ca acestia au in continuare un "program politic…

- La alegerile locale 2020, bucureștenii sunt chemați la urne sa aleaga primarul Capitalei, primarul de sector, Consiliul General al Municipiului București și consiliul local de sector. Alegatorii pot vota pana la ora 21:00, atunci cand urnele se vor inchide și vor fi comunicate primele rezultate de tip…