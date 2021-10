In contextul in care se tot discuta despre vaccinarea impotriva COVID-19, despre locurile unde certificatul verde e obligatoriu sa fie prezentat, nu doar in Capitala, ci și in restul țarii, s-a aflat ca actualul primar general al Capitalei inca amana momentul in care sa mearga la un centru de vaccinare pentru a fi vaccinat antiCovid. […] The post Nicușor Dan, inca nevaccinat impotriva COVID. Primarul Capitalei vine cu noi explicații: „Dupa cum stiti, sunt un om de stiinta...” first appeared on Ziarul National .