Stiri pe aceeasi tema

- ”Administratia Fondului pentru Mediu a publicat pe site-ul institutiei o noua lista cuprinzand 775 persoane fizice aprobate in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice – sesiunea 2021”, anunta, marti, AFM, intr-un comunicat de presa. Presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, Laurentiu Adrian…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca STB a finalizat si a transmis Primariei Municipiului Bucuresti documentatia pentru modernizarea a 27 de kilometri de sina de tramvai.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca STB a finalizat si a transmis Primariei Municipiului Bucuresti documentatia pentru modernizarea a 27 de km de sina de tramvai. „Valoarea indicatorilor tehnico-economici este de peste 700 de milioane de lei fara TVA. Dupa aprobarea Consiliului…

- Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș invita persoanele juridice fara scop patrimonial, respectiv asociațiile și cluburile sportive constituite conform legii, care indeplinesc condițiile prevazute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate…

- Municipalitatea bucuresteana doreste sa atraga 500 de milioane de euro prin Programul Operational Regional, in vederea modernizarii a 50 de kilometri de linie de tramvai, a anuntat, luni, primarul general Nicusor Dan. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca Bucurestiul are in momentul de fata…

- Municipalitatea va depune un proiect la Administratia Fondului de Mediu, pentru a obtine finantare in vederea inlocuirii a 28.000 de becuri si a implementarii unui sistem de telegestiune pentru scaderea consumului de energie electrica, a informat, luni, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan,…

- Primaria Timisoara a depus o cerere de finantare de 12,5 milioane de euro, prin PNRR, pentru achizitia a 25 de troleibuze noi. Potrivit primarului Dominic Fritz, solicitarea de finantare a fost depusa la 17 minute dupa deschiderea sesiunii.

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca a depus, luni dimineata, cererea de finantare pentru achizitia prin PNRR a 22 de troleibuze noi. Suma solicitata de catre PMB este de 11,2 milioane euro, fara TVA, bani care vor fi utilizati pentru achizitionarea unor troleibuze moderne, cu autonomie…