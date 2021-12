Stiri pe aceeasi tema

- ”Asa cum arata proiectul de buget national in acest moment, veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2022 vor fi la jumatate din veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2021 ceea ce va pune Primaria municipiului Bucuresti in imposibilitate de a asigura serviciile publice…

- ”Asa cum arata proiectul de buget national in acest moment, veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2022 vor fi la jumatate din veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2021 ceea ce va pune Primaria municipiului Bucuresti in imposibilitate de a asigura serviciile publice…

- ”Asa cum arata proiectul de buget national in acest moment, veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2022 vor fi la jumatate din veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2021 ceea ce va pune Primaria municipiului Bucuresti in imposibilitate de a asigura serviciile publice…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca se intalneste, sambata, cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, in aceeasi zi are o intrevedere de lucru cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Potrivit unei comunicari a Biroului de presa al Executivului, prim-ministrul discuta cu primarul general al Capitalei…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat joi seara ca vor fi folosite decorațiunile pe care le are deja Municipalitatea și ”ne vom limita la ornamente pentru zona centrala a orașului”. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi seara, intr-un mesaj pe pagina sa oficiala…

- Subvenția pentru termoficare ar putea fi marita in București Pretul caldurii si al apei calde va fi aproape dublu în multe orase din tara, dupa ce ANRE a aprobat noile costuri ale gigacaloriei. La aceasta se adauga tarifele de transport si distributie. Cele mai mari cresteri…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, vineri, ca nu a existat in ultimii zeci de ani o abordare integrata a ceea ce a insemnat trafic in Bucuresti. Pentru a rezolva aceasta problema se are in vedere o solutie sistematica - respectiv utilizarea autostrazii de centura pentru a avea zece…

- Astazi in Senatul Romaniei era posibil ca proiectul de lege privind obligativitatea certificatului verde sa fie votat. Nu s-a intamplat asta, datorita lipsei de voturi. Unul din nevaccinații covid este și edilul Capitalei, Nicușor Dan, care intrebat cand va face vacccinul, a decis sa gaseasca tot felul…