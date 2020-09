Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul la Primaria Capitalei și soția lui sunt impreuna de mai bine de 12 ani, iar Mirabela Gradinaru este manager la o mare companie auto. Cei doi soți locuiesc intr-un apartament din zona Gorjului (Militari), iar in mai 2016, in timpul campaniei pentru primaria Bucureștiului, Nicușor Dan și Mirabela…

- Nicușor Dan și iubita lui, Mirabela, au o relație liniștita de cațiva ani de zile, dar și un copil de aproape patru ani. Cei trei locuiesc intr-un cartier din Sectorul 6 din Capitala. Soția politicianului este manager la o companie auto. Citeste si: Nicusor Dan a anuntat primele concedieri!…

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a calificat joi drept "fireasca" discutia pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis, aratand ca seful statului este preocupat de situatia in care se afla Bucurestiul. "Am fost la Palatul Cotroceni. Comunicatul…

- Premierul Ludovic Orban considera ca parteneriatul dintre Guvern si Primaria Capitalei este "fundamental pentru solutionarea gravelor probleme ale Bucurestiului", el subliniind ca Nicusor Dan va avea "un sprijin total" din partea Executivului pe care il conduce.

- Candidatul suținut de PNL și USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca o va da in judecata pe Gabriela Firea pentru calomnie și afirmații calomnioase. Nicușor Dan spune ca primarul general aal Bucureștiului ar fi facut afirmații calomnioase la adresa sa și va trebui sa raspunda. „A spus…

- Nicusor Dan, candidatul Dreptei pentru Primaria Bucuresti, a inceput campania electorala, la miezul noptii de joi spre vineri, impreuna cu liderul PNL, Ludovic Orban, copresedintele USR, Dan Barna, si liderul PNL Bucuresti, Violeta Alexandru. Acestia au mers in Piata Victoriei, unde au lipit…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca a expirat perioada de contestatii in ceea ce priveste candidaturile pentru alegerile locale, exprimandu-si convingerea ca Nicusor Dan, sustinut de liberali si de USR PLUS, va fi viitorul primar general al Capitalei. Declaratiile…

- Fost primar al Bucureștiului in perioada 2000-2004, Traian Basescu nu a negat posibilitatea unei candidaturi la Primaria Capitalei.„Nu infirm, nu confirm o candidatura la Primaria Capitalei. Nu am cristalizata inca o decizie. Nu imi este frica nici de Nicușor Dan, nici de doamna Firea", a spus Traian…