Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a declarat duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca prefectul Toni Grelba intentioneaza ca luni sa atace in instanta reglementarea de urbanism a intregii zone istorice a Capitalei. Acest lucru ar insemna, a aratat edilul, ca timp de un an sau…

- Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, a declarat duminica, intr-o conferința de presa, ca prefectul orașului, Toni Grebla, ar urma sa atace in instanța regulamentul de construcții care protejeaza zona istorica a Capitalei de o dezvoltare haotica.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca a inchis datoriile curente ale Primariei Capitalei, dupa ce a plecat de la o datorie curenta de trei miliarde de lei. El a precizat ca Bucurestiul a trecut pe langa un faliment. “Vestea pe care v-o dau este ca la sfarsitul anului trecut am stins, am inchis…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca Tribunalul Bucuresti a anulat autorizatia de construire, emisa de predecesoarea sa, Gabriela Firea, pentru imobilul de 25 de metri care ar fi urmat sa se construiasca pe strada Mantuleasa. „Tribunalul Bucuresti a anulat, la cererea vecinilor, autorizatia…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, sambata, ca Tribunalul Bucuresti a anulat autorizatia de construire emisa de Gabriela Firea pentru imobilul de 25 de metri care ar fi urmat sa se construiasca pe strada Mantuleasa. „Tribunalul Bucuresti a anulat, la cererea vecinilor, autorizatia de construire…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, s-a plans joi, in cadrul unei conferinte de presa, de modalitatea in care a fost efectuata descinderea care a avut loc miercuri la Primaria Iasi, in urma careia aproape tot aparatul administrativ a fost dus la audieri, in conditiile in care procurorii DIICOT au venit…

- Consilierii generali ai Capitalei au aprobat vineri proiectul privind contractarea unei finantari rambursabile interne/externe, in valoare totala de pana la 500.000.000 de lei. Banii urmeaza sa fie alocati companiei Termoenergetica, in vederea achitarii datoriei catre Elcen. Primarul general al Capitalei…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a declarat joi, despre situatia cladirilor istorice, ca nu a existat o piata reala pentru zona istorica pentru ca nimeni nu avea garantia ca cumpara acolo ca sa locuiasca in liniste si nu se trezeste cu un bloc de sase etaje, din care oamenii se uita la el in curte.…