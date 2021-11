Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, i-a transmis un mesaj ministrului de Finanțe, Adrian Caciu, cerandu-i sa nu se bazeze pe informațiile de la Gabriela Firea. Solicitarea a fost facuta inainte de intalnirea pe care Dan și Caciu o vor avea, subiectul fiind termoficarea orașului București. Ajutorul…

- "Dupa intalnirea de sambata cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca, imi doresc sa am in perioada urmatoare si o intalnire cu domnul ministru al Finantelor, Adrian Caciu. Ii voi prezenta domnului Caciu chestiunile financiare care privesc Primaria Capitalei, ca sa aiba informatiile direct de la sursa.…

- Nicusor Dan a anuntat ca dupa intrevederea pe care a avut-o cu premierul Nicolae Ciuca, la care au discutat despre situatia privind subventia la caldura, vrea o intrevedere si cu ministrul de Finante, Adrian Caciu, pentru a ii prezenta situatia financiara a Primariei Capitalei, asa cum este, nu distorsionata…

- Dupa intalnirea pe care a avut-o sambata cu premierul Nicolae Ciuca, primarul Capitalei Nicușor Dan spune ca va discuta saptamana viitoare și cu ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, despre problemele Bucureștiului. „Ii voi prezenta domnului Caciu chestiunile financiare care privesc Primaria Capitalei,…

- Intrebat daca se asteapta ca Primaria Capitalei sa primeasca anul acesta bani pentru subventia la gigacalorie, edilul a raspuns: „Noi nici nu am cerut bani, am fost foarte onesti. Dupa cum stiti, au existat mai multe discutii prin intermediul Asociatiei Municipiilor si, in mod foarte onest, primariile…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a discutat in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul Nicolae Ciuca despre subventia la gigacalorie, preluarea ELCEN de catre Primaria Capitalei, situatia legata de urbanism si bugetul municipalitatii. „Am discutat despre contributia statului la subventia…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a avut, sambata, la Guvern, o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situația din Capitala. La final, Nicușor Dan a explicat ca este nevoie ca Primaria Capitalei sa primeasca bani prin Legea Bugetului pentru anul 2022. Așa cum a obișnuit, Nicușor…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a fost la o intalnire cu noul premier Nicolae Ciuca pentru a discuta situația din Capitala. La final, Nicușor Dan a explicat ca este nevoie ca Primaria Capitalei sa primeasca fondurile necesare prin Legea Bugetului pentru anul 2022, altfel situația va deveni una critica.…