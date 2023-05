Primarul General anunța ca o sa-i scoata palmierii edilului de la Sectorul 3, plantați in Piața Unirii. „Este circ ieftin!”, de declama Robert Negoița. Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a precizat referitor la anuntul primarului Capitalei Nicusor Dan potrivit caruia vor fi scosi palmierii de la Piata Unirii, deoarece ar fi fost plantati ilegal, ca este „circ ieftin”, iar primarul general nu face nimic sau actiunile sale nu se vad, in conditiile in care bucurestenii nu au apa calda, iluminat public si transport public corespunzatoare. El a reiterat faptul ca acei palmieri sunt aclimatizati…