Nicuşor Dan îi răspunde lui Sorin Grindeanu: Bucureştiul nu e ţinut în spate de nimeni Primarul general, Nicusor Dan, i-a transmis ministrului Transporturilor ca ‘Bucurestiul nu e tinut in spate de nimeni’ si ca produce ‘un sfert din PIB’, dupa ce Sorin Grindeanu a declarat ca Metrorex, care cere bani de la buget, ar trebui sa fie in subordinea Municipalitatii, pentru ca nu i se pare corect ca un moldovean sa plateasca pentru transportul public al Capitalei. „In atentia ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu: Bucurestiul nu e tinut in spate de nimeni! Nici de Timisoara, nici de Iasi, nici de alte orase sau judete. Dimpotriva, Bucurestiul e cel care contribuie la sustinerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

