- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni seara ca in 15-20% dintre blocurile bucurestene furnizarea agentului termic se realizeaza sub parametri si ca Termoenergetica a decis sa nu creasca presiunea, pentru a nu risca aparitia unei avarii, potrivit Agerpres. "Cu cat e presiunea…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca o cincime dintre blocurile din Bucuresti primesc incalzire sub parametrii pentru ca reteaua de termoficare sa nu fie suprasolicitata si sa nu apara avarii majore a caror reparatii ar putea dura și 2 zile. "Suntem in momentul cel mai de jos al sistemului…

- ”Suntem in momentul cel mai de jos al sistemului de termoficare din Bucuresti. Este consecinta unor ani in care nu s-a facut nimic, nu s-au aruncat bani si mai ales nu s-au facut investitii in schimbarea retelei. Lunile pe care le-am petrecut la Primarie m-am asigurat ca lacrarile pot sa inceapa in…

- UPDATE: ”Pentru ca au inceput sa apara interpretari la o replica pe care am dat-o in seara asta la Digi24, vreau sa precizez. Am spus ca sunt tari in care temperatura de 19 grade in casa este normala, dar nu am spus ca e normal sa ai 19 grade in casa, la Bucuresti. Un sistem de incalzire normal e un…

- Dupa ce i s-a prezentat cazul unei femei care locuiește pe Calea Victoriei din București, care afirma ca din data de 12 ianuarie are in casa o temperatura de numai 19 grade Celsius, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat la Digi24 ca "sunt țari europene in care asta e o normalitate".Invitat…

- Aproape o cincime din blocurile din București primesc caldura sub parametri, spune primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Aceasta, in condițiile in care noaptea trecuta au fost minus 11 grade Celsius in Capitala și astfel de temperaturi scazute de iarna se anunța și in perioada urmatoare.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, luni, intr-o conferința de presa, ca Primaria va incepe procedurile pentru inlocuirea rețelei de termoficare din București iar pentru aceasta va fi organizata o licitație in februarie, deschisa atat firmelor de construcții romanești cat și celor…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat sambata ca iși menține parerea și ca nu este de acord cu enuntarea la subventia de care beneficiaza bucurestenii pentru agentul termic. „Subventia o sa continue sa fie platita in Bucuresti si, mai mult decat atat, o sa fie platita la timp, ca sa…