- PNL ar putea propulsa tandemul Ludovic Orban – premier, Rares Bogdan – primar general. PNL este cotat cu 32% intentie de vot pentru Primaria Capitalei, in timp ce Alianta USR-PLUS inregistreaza 29%. PSD nu trece de 15%, spre deosebire de Gabriela Firea, care atinge 30%. Datele apar intr-un sondaj comandat…

- Candidatul independent la Primaria Capitalei susținut de USR, Nicușor Dan, ii atrage atenția, intr-un comunicat de presa, primarului General, Gabriela Firea, ca mai are o saptamana pana la momentul la care legea o obliga sa propuna bugetul pe 2020, solicitandu-i astfel sa propuna pentru anul in curs…

- Nicusor Dan, candidat independent la Primaria Capitalei susținut de USR, ii atrage atenția Gabrielei Firea ca mai are o saptamana pana la momentul la care legea o obliga sa propuna bugetul pe 2020. Totodata, acesta ii solicita sa propuna pentru anul 2020 un buget realist, spre deosebire de anii anteriori„Conform…

- Dragoș Patraru e de parere ca Nicușor Dan, cel care vrea sa candideze din partea dreptei la Primaria Capitalei, nu este un politician abil.“Sa incep așa: Nu cred ca Nicușor Dan e un politician abil. Mi-e greu sa cred ca un politician cat de cat abil, mediocu abil, ca sa zic așa, ar fi pierdut șefia…

- Gabriela Firea este, in prezent, singurul candidat de stanga care a anunțat ca vrea un nou mandat la Primaria Capitalei. In schimb, dreapta este indecisa pentru un candidat unic, Nicușor Dan fiind susținut de USR București, Vlad Voiculescu de PLUS, iar liberalii tind sa doreasca un candidat propriu,…

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu a prezentat, marti, intr-o conferinta de presa, un sondaj de opinie comandat de partid in care ar fi votat de cei mai multi bucuresteni, la alegerile locale, cu 35%, la diferenta de 7 procente fata de candidatul PSD. Actualul primar General al Capitalei,…

- ​Nicușor Dan susține ca Gabriela Firea are o cota electorala de 30%, iar opoziția ar trebui sa aiba un candidat unic la Primaria Bucureștiului, daca alegerile locale se vor desfașura într-un singur tur. ​„Se confirma ca Gabriela Firea e undeva la 30%. Nu sta rau deloc fața de mandatul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca la Primaria Capitalei, pe perioada mandatului Gabrielei Firea, rezultatele pe proiectele de investitii importante ”sunt aproape egale cu zero”, informeaza Agerpres. Orban a spus ca Firea a ”azvarlit sute de milioane in niște societați care nu fac nimic” și a amintit…