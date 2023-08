Nicușor Dan îi administrează un ”duș rece” lui Ciolacu Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, ii raspunde premierului Marcel Ciolacu, dupa ce acesta l-a acuzat ca „a condamnat sute de mii de locuitori sa se spele luni intregi cu apa rece”. „Nu l-am vazut pe domnul Ciolacu sa fie la fel de vehement cand domnul Oprescu nu platea subventia, in sensul cel mai propriu, sau cand doamna Firea ducea RADET-ul in faliment, din nou, in sensul cel mai propriu”, a spus edilul. ”Este exact declaratie tipic politicianista, populista, adica iei un fapt real si il scoti din context si spui ca asta este permanent. Nu vorbeste nici de faptul ca am platit pe termie… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

