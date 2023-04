Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a transmis vineri, la deschiderea oficiala dedicata listarii unei noi emisiuni de obligatiuni a Municipiului Bucuresti pe Piata Reglementata a bursei, ca faptul ca Fitch le-a imbunatatit ratingul individual dovedeste ca sunt seriosi si ca au recastigat increderea pietei…

- „Emiterea obligatiunilor municipale ale Primariei Capitalei a fost un succces, la fel ca anul trecut. A fost subscrisa suma de 790 milioane lei, cu 40% mai mult decat valoarea obligatiunilor emise, 555 milioane lei. Multumesc pentru incredere bancilor, fondurilor de pensii si societatilor de asigurare…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni la Europa FM, despre o noua candidatura la Primaria Capitalei ca el isi doreste si va candida. "Am gasit un oras in faliment si l-am facut credibil financiar", a mai spus edilul. Primarul Capitalei a fost intrebat cum comenteaza ultimul sondaj care il…

- Societatea Transgaz a obtinut anul trecut un profit net de 368,689 milioane de lei, in crestere cu 97% comparativ cu cel din 2021, care a fost de 186,941 milioane de lei, potrivit situatiilor financiare individuale preliminate la 31 decembrie 2022, publicate marti pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti…

- ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) anunta ca vineri, 24 februarie, intra la tranzactionare obligatiunile CEC Bank, in valoare de 119,3 milioane euro pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. Obligatiunile vor intra la tranzactionare sub simbolul bursier CECRO28E, aceasta fiind a treia emisiune…

- „Astazi, Primaria Municipiului Bucuresti a fost premiata in cadrul galei Bursei de Valori Bucuresti. Am primit un premiu pentru obligatiunile de 555 de milioane de lei listate in primavara anului 2021, iar in aprilie va asteptam la o noua emisiune de obligatiuni. Bucurestiul nu mai are datorii curente,…

- Ierarhia celor mai mediatizați primari de sector din București consemneaza o schimbare in fruntea clasamentului, semnaleaza cel mai recent studiu difuzat de mediaTRUST. In topul vizibilitații, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a intrecut-o pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1. „mediaTRUST a…

- Grupul BVB a afisat un profit net in crestere cu 97% anul trecut, la 10,43 milioane de lei, in timp ce profitul individual al Bursei de Valori Bucuresti s-a cifrat la 11,04 milioane de lei, in crestere cu 34%, comparativ cu 2021, potrivit rezultatelor financiare publicate vineri. Fii la curent…