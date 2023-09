Nicuşor Dan: Iarna asta o să fie mai bine decât iarna trecută ”In mandatul trecut, media a fost cam de 15 – 17 km pe an. Noi am facut in 2021 28 – vorbesc de reteaua principala – in 2022 am facut 32, iar anul acesta o sa facem 50. Ne-am dus exact acolo unde am stiut ca sunt problemele cele mai sensibile. Deci iarna asta o sa fie mai bine decat iarna trecuta”, a declarat, joi seara, la B 1 TV, Nicusor Dan. Primarul explica faptul ca exista 10 santiere mari deschise. ”Asta inseamna santiere de 5 – 6 – 10 km conducta, in care se pune direct conducta preizolata, si 10 – 12 santiere pe bucatele mai mici, unde Termoenergetica schimba cu conducta normala unde crede… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

