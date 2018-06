Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii a informat CSAT cu privire la stadiul includerii „Peisajului cultural minier de la Rosia Montana” in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, Consiliul a luat act de aceasta informare, urmand ca problematica sa fie in continuare gestionata de catre Guvern, conform legislatiei in vigoare.…

- Asociatia Alburnus Maior a actionat in judecata Ministerul Culturii la Curtea de Apel Alba Iulia si a solicitat suspendarea executarii actului administrativ emis de ministrul George Ivascu, privind cererea de amanare a procedurii de includere a sitului Rosia Montana pe Lista patrimoniului mondial UNESCO

- Asociatia Alburnus Maior a solicitat Curtii de Apel (CA) Alba Iulia suspendarea executarii actului administrativ emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) privind cererea de amanare a procedurii de includere a sitului Rosia Montana pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, instanta urmand…

- Ministrul Culturii, George Ivascu, a cerut sa fie amânata decizia de includere a Rosiei Montane în Patrimoniul UNESCO, pe fondul litigiului cu compania Gabriel Resources. Într-o adresa transmisa MAE, pe 30 mai, ministrul Culturii, George Ivascu, cerea…

- La Timișoara, protestul va avea loc la ora vineri, 8 iunie, de la 18, in Piața Unirii. Protestul din urbea de pe Bega este organizat de Timișoara Civica. Ca reacție la decizia Guvernului, Campania Salvați Roșia Montana cheama cetațenii din nou la protest in apararea Roșiei Montane,…

- Activistii de mediu anunta organizarea de proteste, la nivel national, in urma informatiei potrivit careia Guvernul Romaniei ar fi blocat procedura de includere a Rosiei Montane in lista siturilor UNESCO. ''In urma cu o luna ICOMOS, forul profesional al UNESCO, a confirmat ca Rosia…

- Activiștii Salvați Roșia Montana cheama din nou cetațenii la proteste, pentru apararea Roșiei Montane, dupa ce Guvernul Romaniei a blocat procedura de includere a Roșiei Montane in lista siturilor UNESCO. Printr-o acțiune fara precedent la nivel diplomatic internațional, Guvernul roman a blocat procedura…

- Guvernul a oprit procedura de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO pe motiv ca Romania este in proces de arbitraj cu compania privata care a initiat proiectul minier din Apuseni.