- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, considera ca fostul edil Gabriela Firea a fost un administrator ''foarte slab'' al Bucurestiului, mentionand ca "nu ii este frica de nimic" daca aceasta va candida pentru un nou mandat de primar general. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, considera ca fostul edil Gabriela Firea a fost un administrator „foarte slab'” al Bucurestiului, mentionand ca „nu ii este frica de nimic” daca aceasta va candida pentru un nou mandat de primar general.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca nu ii este “frica de nimic”, intrebat daca se teme de o competiție cu predecesoarea sa Gabriela Firea, care a anunțat recent ca vrea sa candideze pentru un nou mandat. “Nu mi-e frica de nimic.Pentru moment, energia mea se canalizeaza pe cei 2 ani…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat miercuri, 13 iulie, la Realitatea Plus, ca mai vrea un mandat in fruntea Bucureștiului. El a explicat ca proiectele de anvergura nu pot fi terminate in patru ani din cauza procedurilor legale care dureaza. Intrebat daca iși dorește sa candideze…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, pe Facebook, ca a alocat 2,7 milioane de lei pentru a reabilita și moderniza sistemul de inștiințare/alarmare a populației Bucureștiului in caz de situații de urgența. Nicusor Dan a precizat ca sistemul, compus din 300 de sirene și 6 centrale de…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța o investiție de 2,7 milioane de lei pentru modernizarea sistemului de inștiințare și alarmare a populației Bucureștiului in caz de situații de urgența.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri ca se deschide o scoala de vara pentru copiii ucraineni, astfel incat acestia sa se poata integra mai usor in societatea romaneasca. Copiii vor invta limba romana si vor fi supravegheata, in timp in care mamele lor ar putea sa-si gaseasca…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta masuri pentru imbunatatirea transportului public de noapte, incepand din data de 1 iunie, incluzand modificari de trasee, dar si un program de circulatie previzibil si dotarea vehiculelor cu camere video.