- Intalnirea dintre Nicusor Dan si Florin Citu, privind stabilirea unor masuri pentru ajutorul pentru incalzire pentru bucureșteni, a fost mutata la sediul PNL pentru ca primarul nu are certificat verde si nu a putut intra in Palatul Victoria. Numai ca premierul interimar l-a lasat pe primarul general…

- Abia revenit din Egipt, președintele Klaus Iohannis se intalnește joi seara cu mai mulți membrii din conducerea PNL, anunța G4Media. Intalnirea ar avea loc la Vilaiar subiectul, lista miniștrilor și eventuala susținere a PSD, susține aceeași sursa. Intrevederea dintre președinte și liderul liberal…

- Premierul demis Florin Citu, a declarat, astazi, dupa sedinta de Guvern, ca ia in considerare introducerea certificatul verde si in magazine, supermarketuri, hypermarketuri. „As merge pe ideea de a folosi certificatul verde si in magazine, supermarketuri, hypermarketuri. Aceasta ar fi una dintre cele…

- Premierul demis Florin Cițu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca ia in considerare introducerea certificatului verde in toate activitațile economice, pentru a ține economia deschisa. El spune ca și in magazine ar putea fi necesar acest certificat. Pe de alta parte, Citu nu este de acord cu carantinarea…