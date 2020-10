Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan este hotarat sa-si duca la bun sfarsit promisiunile din campania electorala. Una dintre ele viza desfiintarea unora dintre companiile municipale infiintate in mandatul Gabrielei Firea. "Companiile din subordine, mai putin STB-ul si Termoenergetica, sunt niste trucuri juridice pentru…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, sustine ca Primaria Generala si institutiile din subordinea acesteia au impreuna aproximativ 35.000 de angajati ale caror salarii presupun un buget lunar de 60 de milioane de lei. Dan reafirma angajamentul pe care l-a luat in campania electorala, de a desfiinta…

- "Am inteles, conform legii, ca PSD are acest drept, sa ceara renumararea voturilor. Cat timp totul e in cadrul legii nu e nicio problema. Au facut o numaratoare paralela si din punctul lor de vedere au castigat. Nu inteleg de ce e aceasta agitatie pe strada, prin sectii", a spus Marcel Ciolacu.…

- Fostul edil al Bucureștiului, Gabriela Firea, a declarat dupa rezultatul alegerilor locale pe care le-a pierdut in fața lui Nicușor Dan, ca nu are ce sa-și reproșeze in calitate de fost primar al municipiului București. Declrațiile live ale Gabrielei Firea pot fi ascultate AICI . „Nu am ce sa-mi reproșez…

- Nicușor Dan a prezentat sâmbata, într-o conferința de presa, un sondaj potrivit caruia ar avea un avans în fața Gabrielei Firea în cursa pentru Primaria Capitalei, însa avansul este mai mic decât marja de eroare a cercetarii sociologice.Sondajul de opinie…

- "Am venit la sediul central PSD pentru ca aici e centrul coruptiei din Bucuresti. Am venit cu aceasta plansa cu cumetriile de la Primarie. Sunt oameni care nu aveau calificarea sa ocupe aceste functii. De aia oamenii nu au apa calda, de aia au traficul pe care-l au, de aia nu s-a facut o gradinita,…

- ALEGERI LOCALE 2020. "Gabriela Firea a adus orașul in faliment. Nu a imbunatațit infrastructura.Nu a facut nicio creșa și nicio gradinița. Nu a rezoltat niciuna din problemele structurale ale orașului. Firea a lasat o datorie de patru miliarde de lei. Ca parlamentar, am contribuit la Legea riscului…

- "Va mulțumim tuturor, avem semnaturile pentru candidatura domnului Președinte Traian Basescu la Primaria Generala a Municipiului București. In prima zi s-au strans peste 11.480 de semnaturi", a scris Tomac pe Facebook. ALEGERI PRIMARIA CAPITALEI. Traian Basescu: Dan Barna nu vrea sa castige Nicusor…