Deputatul independent Nicușor Dan a declarat, marți, ca nu va candida pentru funcția de primar general al Capitalei daca toate partidele de Opoziție vor susține un alt candidat. ”In alte variante, mai vorbim”, a continuat el.

”Am spus ca Opoziția trebuie sa aiba un candidat unic impotriva Gabrielei Firea și ce se intampla in ultimile luni dovedește ca am avut dreptate. (...) Opoziția trebuie sa fie unita. Am spus ca ma consider persoana cea mai potrivia pentru a fi candidatul Opoziției. Ma recomanda…