- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, precizeaza ca nu s-a vaccinat anti-COVID pentru ca in urma cu aproximativ jumatate de an a fost infectat cu noul coronavirus, dupa ce fetita sa a contractat infectia la gradinita. Edilul sustine ca, fiind un om care vine din mediul academic, are incredere in stiinta…

- Nicusor Dan afirma ca se alatura primarilor marilor orase si asteapta sprijin financiar de la bugetul de stat pentru subventia la agentul termic, el subliniind ca este importanta pastrarea sistemelor centralizate de termoficare, pentru reducerea poluarii. „Eu astept un sprijin de la stat, de la bugetul…

- Subprefectul judetului Timis Ovidiu Draganescu, care are si atributii de prefect, a intrat in carantina la domiciliu, dupa ce a fost confirmat cu COVID-19. Este pentru a doua oara pentru Draganescu cand este infectat cu SARS-oV-2. Daca acum este asimptomatic, fiind vaccinat, prima data, cand nu exista…

- Primarul Capitalei Nicușor Dan a spus marți, in conferința de presa , ca a fost infectat cu coronavirus, acesta fiind motivul pentru care inca nu s-a vaccinat anti-COVID. „Nu am spus asta public pentru ca nu am vrut sa parazitez dezbaterea publica. Știți ca am fost in izolare in luna mai pentru ca fiica…

