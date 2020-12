Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului București a confirmat faptul ca miercuri au avut loc percheziții ale Poliției Romane in sediul Primariei, la Direcția Generala Urbanism si Amenajarea Teritoriului, de unde s-au ridicat mai multe documente. „Perchezițiile au avut loc in contextul in care au fost formulate o serie…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat ca vor fi puse la dispoziție toate documentele solictate de Poliție in cadrul verificarilor cu privire la autorizații de construire acordate in anii...

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune, dupa perchezițiile de la Direcția Generala Urbanism si Amenajarea Teritoriului, de unde polițiștii au ridicat mai multe documente, ca nicio persoana dintre...

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, miercuri, ca va exista cooperare deplina a institutiei cu anchetatorii pentru punerea la dispozitie a tuturor documentelor solicitate de la Directia Generala Urbanism si Amenajarea Teritoriului. Citește și: LISTA deputatilor si senatorilor…

- Discutiile au atins si tema a doua obiective importante de mediu: Lacul Morii si Parcul Natural Vacaresti. ” Avem un acord de principiu pentru amenajarea a doua locuri importante ale Bucurestiului care apartin Ministerului, prin Apele Romane. Vorbim de Lacul Morii si de Parcul Natural Vacaresti. O sa…

- Primarul general Nicușor Dan a declarat, joi, dupa discuțiile din prima zi cu reprezentanții Primariei București, ca municipalitatea are 6.000 de litigii și datorii curente de 3 miliarde de lei. Nicușor Dan a declarat, dupa prima zi ca primar general, ca ceva nu funcționeaza, din moment ce oameni și…

- Contacții persoanelor infectate cu noul coronavirus vor fi testați pe banii Primariei Capitalei. Asta promite primarul ales al Bucureștiului, Nicușor Dan, care a susținut, la HotNews LIVE, ca resursele instituției trebuie folosite științific. "Pe prevenție trebuie sa acționam pe tot ce…

- Asociația „Salvați Bucureștiul”, fondata de Nicușor Dan, are 15 procese cu Primaria Capitalei. Toate se refera la legalitatea unor autorizații. Primarul ales al Capitalei vrea sa lase deznodamantul la indemana justiției.