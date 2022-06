Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a reiterat duminica, intentia de a candida pentru un nou mandat si a adaugat ca bucurestenii ar trebui sa aiba rabdare pana in 2024, pentru a vedea materializate proiectele pe care le-a demarat cu actuala administratie. „Cred eu, bucurestenii sa inteleaga…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, explica de ce investitii facute in prima parte a mandatului sau de edil nu se vad, el facand analogia dintre orasul Bucuresti si un bolnav aflat in coma si explicand, in acest context, ca atunci „cand ai un bolnav in coma, te duci inauntru, nu te ocupi…

- Curs scurt de sifonare a banilor publici de catre clientela lui Firea: cazul ASPA, compania care trebuia sa protejeze animalele fara stapan, in Bucuresti. Informatiile sunt din rapoartele de control la ASPA, autoritatea pentru salvarea si protectia animalelor, si au aparut in spatiul public. Contractele…

- Elvira Deatcu, actrița din Vlad și-a susținut fiul in visul lui, acela de a studia Arhitectura. Luca a dat examen de admitere atat la Universitatea de Arhitectura și Urbanism “Ion Mincu”, cat și la o prestigioasa facultate din Italia, fiind admis, in toamna trecuta, la ambele instituții de invațamant…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, joi, ca Directorul Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), Andrei Mina Draghici, a demisionat din functie. Primarul general sustine ca acesta a gestionat bugetul institutiei ”ca pe propriul buzunar”, potrivit news.ro.”Andrei…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, o noua destinatie culturala in aer liber in Bucuresti – Gradina cu Filme, unde vor fi organizate evenimente, pana in octombrie, de joi pana duminica. Gradina se va deschide incepand de joi. „Adaugam inca o destinatie culturala in aer liber…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca au fost deblocate conturile primariei, dupa ce instanta a dispus suspendarea provizorie a executarii silite in dosarul initiat de Costica Constanda. Edilul a precizat ca PMB va continua negocierile cu familia omului de afaceri.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, vrea sa repare 60 dintre bulevardele și strazile Capitalei și sa refaca marcaje rutiere pe 180.000 metri patrati. Edilul șef al Capitalei a anunțat ca bugetul alocat strazilor este de 4 ori mai mare decat anul trecut. Nicușor Dan spune ca a vizitat unul dintre…