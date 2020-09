Stiri pe aceeasi tema

- „O ridicola. E o femeie fara cultura. I se pare ca-i desteapta pamantului si e de un ridicol absolut. Nu spun ca Nicusor Dan nu a intervenit pentru acel cetatean care incalcase legea. Dar ajungea daca se limita la aceasta informatie. Am vazut-o si aseara, pur si simplu fara vocabular. Se vede ca…

- „In mediile bine informate circula o poveste legata de anii de facultate ai lui Nicușor Dan, cand nu doar ca ar fi consumat in exces, dar a și fost instituționalizat in unitatea spitaliceasca unde erau tratați cei care iși pierdeau busola din cauza consumului de droguri (unde a poposit o vreme și un…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei raspunde provocarii lansate de Nicușor Dan la Interviurile Libertatea. Și anunța ca e gata sa participe la orice confruntare politica lansata de presa, nu la aranjamente politice. “Sigur ca voi participa la emisiuni, dar eu nu am aroganța sa le impun televiziunilor…

- Ziarul Unirea Inainte de a avea autostrazi, Ardealul a avut primari: Conexiuni de mare viteza intre Oradea, Cluj Napoca și Timișoara Nodul de legatura rutiera intre drumul expres Oradea – Arad și A3 – breteaua de legatura a municipiului Oradea a fost mutat din zona Borșului in zona Ioșia, mai aproape…

- Odata fixate reperele calendaristice pentru alegerile locale, partidele se pozitioneaza pentru intrarea in campania electorala. Se fac si se desfac posibile aliante. Se masoara notorietatea posibililor candidati. Se constituie echipele de campanie. Se fac propuneri si autopropuneri pentru listele…

- "Am pus pe prim plan obiectivul de a castiga alegerile in Bucuresti si de a scapa de domnia asta a incompetentei si relei vointe care a fost instaurata de PSD in Bucuresti. Desi PNL este cel mai puternic partid am renuntat sa sustinem un candidat propriu si am decis sa-l sustinem pe Nicusor Dan ca…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a declarat, miercuri, ca in patru ani nu s-a construit nicio gradinita noua in Bucuresti, adaugand ca acesta reprezinta "un esec sever" al administratiei PSD-Firea. El a sustinut ca tema creselor si gradinitelor din Bucuresti reprezinta…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu De ce s-a predat PNL cu arme și bagaje, in București, in favoarea USR? De ce il susține pe Nicușor Dan și nu a propus un candidat liberal pentru Primaria Generala? De ce i-a lasat pe cei de la USR sa fure startul la sectoare? Ce urmarește de fapt Ludovic Orban? Face ceea…