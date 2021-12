Stiri pe aceeasi tema

- ”Asa cum arata proiectul de buget national in acest moment, veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2022 vor fi la jumatate din veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2021 ceea ce va pune Primaria municipiului Bucuresti in imposibilitate de a asigura serviciile publice…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, pledeaza pentru o buna colaborare intre Primaria Municipiului Bucuresti si noul Guvern, pentru ca, spune el, toti trebuie sa lucreze impreuna pentru interesul bucurestenilor. “Dupa intalnirea de sambata cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca, imi doresc sa…

- Intalnirea dintre Nicusor Dan si Florin Citu, mutata pentru ca primarul nu are certificat verde si nu poate intra in Palatul Victoria Intalnirea dintre Nicusor Dan si Florin Citu, mutata pentru ca primarul nu are certificat verde si nu poate intra in Palatul Victoria Primarul general Nicusor Dan…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a anunțat ca urmeaza sa aiba o intalnire in aceasta saptamana cu premierul interimar, Florin Citu, pentru a discuta despre problema termoficarii in Capitala . "Voi veni cu propuneri concrete si cu o viziune comuna la nivelul Bucurestiului despre…

- ”Am organizat azi o intalnire cu liderii grupurilor politice din Consiliul General al Capitalei si cu reprezentantii companiei municipale Termoenergetica pentru a discuta despre preturile pentru termoficare din aceasta iarna. Am cerut celor de la Termoenergetica sa ne dea detalii privind formarea pretului…

- „Primaria Capitalei deruleaza in aceasta perioada mai multe actiuni de sprijinire a persoanelor vulnerabile.Persoanele fara adapost vor primi kituri de protectie impotriva COVID-19, constand in masti si dezinfectanti.Totodata, aceste persoane vor avea acces la programele 'Supa comunitara' si 'Dusurile…

- „In ședința extraordinara de astazi a Consiliului General am supus la vot doua proiecte de hotarare care vor permite operaționalizarea spitalului modular din Pipera. Unul dintre acestea a vizat atribuirea catre Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a terenului pe care se afla unitatea…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca isi doreste mentinerea aliantei de dreapta in Parlament, astfel incat sa existe o corespondenta cu alianta de dreapta din Consiliul General al Municipiului Bucuresti. “Noi avem o alianta care a functionat la Bucuresti. Bineinteles ca sunt reprosuri…