- Primele grinzi ale secțiunii centrale a pasajului principal al Autostrazii de Centura A0 a Capitalei peste A2 au fost montate in noaptea de luni spre marți, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Lucrarile sunt programate sa dureze 4 nopți consecutiv, in perioada 16-20 mai, timp in care…

- Loturile 1 si 2 din sudul Autostrazii de Centura a Capitalei avanseaza, termenul contractual de finalizare fiind anul 2023, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, intr-o postare pe contul sau de Facebook.

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat, miercuri, creșterea tarifului la energie termica. In favoarea creșterii tarifului la energie termica au votat 33 de consilieri, 19 au votat „impotriva”, iar unul s-a abținut de la vot. Majorarea tarifului gigacaloriei pentru bucureșteni este necesara…

- Nicusor Dan a anuntat, miercuri, la inceputul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti ca exista un proiect pentru majorarea tarifului suportat de cetateni pentru gigacalorie, la 330 de lei. “Avem un proiect de hotarare pentru majorarea tarifului suportat de catre bucuresteni pentru…

- Odata cu diversificarea companiilor ce asigura servicii de inchirieri auto in Otopeni, a devenit mult mai avantajos sa inchiriezi un autoturism, decat sa circuli cu taxiul sau cu mijloacele de transport in comun. Astazi, te poți bucura de multe facilitați inchiriind un autoturism, iar ofertele sunt…

- Tronsonul II al lucrarilor la Prelungirea Ghencea, cuprins intre str. Brașov și str. Raul Doamnei, are ca termen de finalizare vara aceasta, iar proiectul in ansamblul sau urmeaza sa fie finalizat peste doi ani și jumatate, transmite primarul general, Nicușor Dan. Primarul Capitalei a vizitat joi stadiul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca incep procedurile de atribuire pentru 1.850 de autorizatii taxi, dintre care 100 vor fi alocate pentru autovehiculele special adaptate transportului persoanelor cu dizabilitati. Nicusor Dan a precizat ca termenul limita…