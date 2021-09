Nicușor Dan, după 1 an de mandat: Abia din iarna cealaltă vor avea toți bucureștenii căldură Promisiunile facute de Nicușor Dan in campania electorala, raman…tot promisiuni. Primarul vine cu vești proaste pentru locuitorii Capitalei și ii anunța ca și in aceasta iarna mulți bucureșteni vor tremura de frig din cauza problemelor care apar la rețeaua de termoficare. „Ce am facut eu anul asta se va vedea din pacate incepand cu iarna […] The post Nicușor Dan, dupa 1 an de mandat: Abia din iarna cealalta vor avea toți bucureștenii caldura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

