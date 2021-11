Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi, 4 noiembrie, dupa intalnirea cu premierul interimar Florin Citu, ca solutia cea mai echitabila este ca Guvernul sa intervina astfel incat acel pret fixat de ANRE, de productie al gigacaloriei, sa coboare, informeaza Agerpres . „Pana la 1 noiembrie…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi, dupa intalnirea cu premierul interimar Florin Citu, ca municipalitatea si Guvernul vor acoperi cel putin doua treimi din pretul gigacaloriei pentru populatie. "Pana la 1 noiembrie 2021, pe Municipiul Bucuresti (raportul dintre pretul…

- Primarul general al Capitalei și premierul interimar au avut o intalnire, joi, pentru a discuta despre problema termoficarii din București. Intalnirea a fost anunțata de guvern cu o zi in urma, iar in programul premierului interimar Florin Cițu inalnirea urma sa aiba loc la Palatul Victoria. In cele…

- Bucureștenii nu știu nici acum cat vor avea de platit pentru intreținere. Dupa ce ANRE a majorat prețul gigacaloriei, Termoenergetica vrea sa dubleze tarifele pentru transport și distribuție și astfel, prețul gigacaloriei ar crește cu peste 200 lei. Potrivit calculelor facute de un administrator de…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat duminica, la Prima TV, ca este un edil independent, sprijinit in Consiliul General de PNL USR PLUS si PMP si are o “relatie corecta” cu premierul interimar Florin Citu. “Eu sunt un primar independent, care a fost sprijinit in campania electorala…

- Nicusor Dan afirma ca este un primar independent, sprijinit în Consiliul General de PNL, USR si PMP si ca are o "relatie corecta" cu premierul interimar Florin Cîtu. Întrebat daca a primit sprijinul Guvernului pâna acum, primarul general al Capitalei a spus ca raspunsul…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, duminica, intr-o emisiune la Prima TV ca ELCEN nu a fost pregatit pentru sezonul rece la inceputul lunii octombrie, iar alti doi furnizori de agent termic, care au o cota mica de piata, au sistat furnizarea. De asemenea, edilul a mai spus ca Primaria…

- Edilul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, vineri, ca Primaria poate mari subventia pe care o acorda in acest moment pentru termoficare. Intr-o conferinta de presa sustinuta vineri, la sediul Primariei Generale, edilul a aratat ca PMB ar putea plati 100-200 de milioane de lei in plus fata de subventia…