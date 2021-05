Stiri pe aceeasi tema

- I-a lasat pe bucureșteni, in plina iarna, fara apa calda și caldura, iar acum merge mai departe cu ”salvarea” Bucureștiului. Pentru ca are un ”buget al curateniei, din care scoatem cheltuieli inutile”, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a decis ca o chetuiala inutila este stimulentul pentru…

- Nicușor Dan este primarul Bucureștiului de mai bine de 7 luni, dar in acest timp nu a rezolvat niciuna dintre problemele bucureștenilor, reușind doar sa-și aduca niște prieteni in instituția pe care o conduce și sa blocheze bugetul pentru 2021.

- Prima runda de discuții pe marginea bugetului Capitalei s-a incheiat fara a se ajunge la vreun acord, o noua analiza urmand a fi facuta in joi seara. „A fost un dialog echilibrat, in care am cautat cai de a rezolva lucrurile in interesul bucureștenilor. In numele USR PLUS, Vlad Voiculescu a solicitat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a subliniat ca Bucurestiul va fi o "gazda primitoare" pentru EURO 2020, in aceasta vara, adaugand ca prezenta spectatorilor la meciuri este "un semn de speranta", in contextul pandemiei COVID-19, potrivit Agerpres. "Administratia locala bucuresteana s-a…

- O consiliera personala a primarului Bucureștiului, Clara Catalina Poleuca, detașata ca inspector la serviciul de urmarire si derulare contracte de investitii din Administrația Municipala de Consolidare a Cladirilor cu Risc Seismic, i-a trimis lui Nicușor Dan o nota de informare in care ii aduce la…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, dupa ședința Consiliului General al Municipiului București in care au fost suspendate pe o perioada de un an Planurile Urbanistice Zonale ale Sectoarelor 2, 3, 4, 5 și 6, ca majoritatea consilierilor PNL și USR au votat pentru public, “in ciuda…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca Bucureștiul trebuie sa respecte Planul Urbanistic General (PUG) din 2000 și sa construiasca locuri pentru activitați economice, școli, unitați sanitare și spații verzi, pentru care exista fonduri europene. El de asemenea…

- Nicușor Dan: „O spun foarte direct: in ultimii ani, urbanismul din București a fost o golanie, care a costat scump orașul și locuitorii sai. Am hotarat, de aceea, sa introduc pe ordinea de zi a ședinței CGMB de vineri proiectele de hotarare pentru suspendarea pe doi ani a PUZ-urilor de sector din Capitala.Primul…