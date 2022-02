Stiri pe aceeasi tema

- „In urma discuțiilor dintre Primaria Capitalei prin ADI Transport Public București Ilfov, Ministerul Transporturilor și Metrorex, din 15 februarie vom avea bilete și abonamente care integreaza linia de tren Gara de Nord – Otopeni cu metroul și cu transportul public de suprafața. Este un pas mic in…

- Biletele și abonamentele unice pentru cei care calatoresc cu STB, cu metroul și cu trenul de la Gara de Nord la Otopeni vor fi disponibile din data de 15 februarie, a anunțat vineri primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, pe pagina sa de Facebook. ”Este un pas mic in conceptul trenului metropolitan”,…

- „In urma discuțiilor dintre Primaria Capitalei prin ADI Transport Public București Ilfov, Ministerul Transporturilor și Metrorex, din 15 februarie vom avea bilete și abonamente care integreaza linia de tren Gara de Nord – Otopeni cu metroul și cu transportul public de suprafața. Este un pas mic in…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis, joi, ca angajatii Societatii de Transport Bucuresti trebuie sa isi reia “imediat” activitatea in urma deciziei Tribunalului Bucuresti de suspendare a grevei. “Decizia Tribunalului Bucuresti din aceasta dupa-amiaza e clara: greva orchestrata politic…

- „Avem o greva la STB, acțiune foarte grava care afecteaza foarte mulți bucureșteni. Este o greva ilegala pentru multe motive. In primul rand, suntem in stare de alerta și nu se fac greve.Chiar daca n-am fi in stare de alerta exista obligație legala ca pentru transportul public sa fie asigurata o activitate…

- A trecut Craciunul și, odata cu el, și cel mai sarac și mai scump targ pe care l-a avut Bucureștiul. Bineințeles, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, ne va spune ca este targul de Craciun pentru care municipalitatea nu a platit niciun ban. Aceasta, doar in teorie, deoarece, pana in acest moment,…

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, declara ca reabilitarea retelei primare de termoficare va dura aproape 90 de ani in ritmul actual si ca ar trebui permisa concurenta intre alternative, precum construirea centralelor de cvartal, centralele individuale, instalarea panourilor fotovoltaice…

- Bucurie cu porția: Accesul la Targurile de Craciun, condiționat de certificatul verde Bucurie cu porția: Accesul la Targurile de Craciun, condiționat de certificatul verde In acest an, Targul de Craciun din Piața Mare din Sibiu va avea loc in perioada 26 noiembrie – 2 ianuarie, iar pentru acces, oamenii…