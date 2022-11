Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun din București se va deschide pe 20 noiembrie și va avea loc in Piața Constituției anul acesta, potrivit anunțului facut de Nicușor Dan, primarul general al Capitalei. Se vor construi peste 70 de casuțe din lemn in Piața Constituției, iar vizitatorii pot alege cadouri, precum obiecte…

- Organizatorii la Targul de Craciun din Parcul Drumul Taberei au anunțat joi, 10 noiembrie, ca evenimentul incepe in 3 saptamani și va dura o luna.„In mai puțin de trei saptamani deschidem porțile celui mai mare targ de Craciun din Capitala, in Parcul Drumul Taberei! ”West Side Christmas Market”…

- Aproape 300.000 de romani au apelat la medicul de familie pentru eliberarea pastilelor de iod, in septembrie, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. "Populatia eligibila pentru pastile de iod este in jur de 7 milioane de persoane cu varsta de pana la 40 de ani. Dintre aceste persoane, in…

- 1. Pe principiul „gospodarul isi face iarna car si vara sanie", noutatile pentru anul viitor sunt prezentate in sezonul de toamna-iarna in tarile cu traditie. Sezonul de prezentari incepe cu cea mai mare expozitie din domeniu la Dusseldorf in septembrie, urmat de alte expozitii in toata Europa. Va…

- Reprezentanti ai municipalitatii iesene participa, joi si vineri, la cea de-a 86-a editie a Targului International HELEXPO TIF, eveniment organizat in Grecia, care este unul dintre cele mai reprezentative targuri internationale de turism din Europa si cel mai mare din spatiul balcanic. La aceasta manifestare…

- Ministrul Mediului a anunțat ca se lucreaza la un nou program de stimulare a achiziției mașinilor electrice, destinat automobilelor din sectorul comercial. Programul Rabla Plus pentru flote comerciale urmeaza sa fie lansat in 2023 și va permite achiziția de autovehicule destinate transportului de persoane…