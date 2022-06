Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat duminica, la Prima TV, ca pana la finalul mandatului sau, in 2024, vor fi reabilitati 200 din cei 1.000 de kilometri de retea de conducte, iar avariile privind apa calda si caldura vor fi „punctuale si tot mai mici”. „Vor mai fi probleme punctuale asa cum erau in anii 2016-2017, adica o sa mai fie avarii (…). In 2024 o sa fim la 200 din 1.000 ( n.r. de kilometri de retea reabilitata) si o sa fim pe panta crescatoare, in sensul ca avariile vor fi tot mai mici (…). Pana in 2015 s-au reabilitat cam 100 de kilometri (…). In 2016 a inceput mandatul…