- Deputatul USR, Nicusor Dan, a spus miercuri ca va face plangere penala la DNA impotriva primarului Sectorului 4, Daniel Baluta, impotriva sefului Politiei Locale de sector, precum si a Inspectoratului de Stat in Constructii, pe care ii considera vinovati de incalcarea unei hotarari judecatoresti…

- Asociatia Salvati Bucurestiul va formula o plangere penala la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) impotriva primarului sectorului 4 pentru abuz in serviciu cu obtinerea de foloase necuvenite pentru altul, in cazul construirii unei parcari pe un spatiu verde din Parcul Tineretului, a declarat, miercuri,…

- Lucrarile la o parcare cu 700 de locuri din Capitala au fost oprite in instanta. Judecatorii Tribunalului București au suspendat pentru a doua oara hotararea Consiliului Local din Sectorul 4 care aproba amenajarea.

- Primarul General, Gabriela Firea, a inaugurat joi, Parcul celor 100 de stejari, in cadrul unei ceremonii organizate de Ambasada Republicii Lituania in Romania, cu prilejul centenarului independentei Republicii Lituania si Anului Centenar al Romaniei. In cadrul evenimentului, care a avut loc in Parcul…

- Presedintele PNL Sector 4, Razvan Sava, o acuza pe primarul general, Gabriela Firea, de faptul ca ar refuza fara justificare aprobarea solicitarii formulate de liberali pentru desfasurarea unor actiuni de protest impotriva modalitatii de calcul a taxei de salubritate din Sectorul 4. "Aplicand un vechiu…

- Seful serviciului Urmarire Transporturi din cadrul CFR SA, compania fostului milionar Costel Comana Regiotrans SRL, precum si companiile Rail Force SRL si RC CF Trans SRL, au fost trimise in judecata de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) intr-un dosar cu prejudiciu de peste 1 miliard de lei. Seful…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca hotararea primarului sectorului 5, Daniel Florea, de a deschide scolile in perioada codului portocaliu de ninsoare, a incalcat decizia Comitetului pentru Situatii de Urgenta, iar edilul va raspunde in fata legii.