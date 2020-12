Stiri pe aceeasi tema

- Colaborarea Primariei Capitalei cu guvernul și cu președintele e esențiala pentru a reuși în rezolvarea problemelor majore cu care se confrunta Bucureștiul, a declarat sâmbata Nicușor Dan, dupa întâlnirea pe care a avut-o cu șeful statului, la Palatul Cotroceni. ”Am…

- Primarul in funcție al Capitalei, Gabriela Firea, a reacționat la acuzațiile primarului ales, Nicușor Dan, care a declarat ca aceasta a oprit plata stimulentul financiar lunar acordat persoanelor cu dizabilitați din București. Social-democrata neaga acuzațiile lui Nicușor Dan și spune ca nu ințelege…

- Primaria Capitalei avea in cont 10,8 milioane de lei la 30 septembrie 2020, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. „La intalnirea cu premierul Ludovic Orban si primarul ales (al Capitalei, n.red.) Nicusor Dan am prezentat si cati bani are PMB la 30 septembrie in cont. Sunteti pregatiti? 10,8…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, a anunțat ca primaria Capitalei avea in cont doar 10.8 milioane de lei la 30 septembrie 2020. „La intalnirea cu premierul Ludovic Orban si primarul ales (al Capitalei, n.r.) Nicusor Dan am prezentat si cati bani are PMB la 30 septembrie in cont. Sunteti pregatiti?…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, a anunțat ca primaria Capitalei avea in cont doar 10.8 milioane de lei la 30 septembrie 2020, „La intalnirea cu premierul Ludovic Orban si primarul ales (al Capitalei, n.r.) Nicusor Dan am prezentat si cati bani are PMB la 30 septembrie in cont. Sunteti pregatiti?…

- Nicușor Dan, candidatul susținut la Primaria Capitalei de PNL și USR, a dezvaluit care au fost cele mai grele momente din campania electorala. Nicușor Dan a recunoscut ca l-a demoralizat momentul in care a fost difuzata inregistrarea cu un afacerist. “Trebuie sa recunosc ca m-a descumpanit momentul…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a fost aspru criticata de contracandidatul sau, Nicușor Dan, pentru fotografia in care apare alaturi de soțul și copiii sai intr-o sala de clasa. De menționat faptul ca accesul parinților in clase a fost interzis in prima zi de școala din cauza pandemiei…