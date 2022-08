Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca, incepand din 16 august, niciun angajat al municipalitatii nu va mai avea loc de parcare rezervat pe strazile din jur, anunța gerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a anuntat ca, incepand din 16 august, niciun angajat al municipalitatii nu va mai avea loc de parcare rezervat pe strazile din jur. Aceste locuri vor fi cu plata si vor putea fi folosite de oricine.

- Noi reproșuri la adresa actualului edil al Capitalei, Nicușor Dan, din partea predecesoarei acestuia la șefia Primariei Bucureștilor. Social-democrata Gabriela Firea amintește de promisiunile carora le daduse glas actualul edil, pe timpul campaniei electorale. Și se oprește asupra situației consolidarii…

- Oficiul teritorial Chișinau al Cancelariei de Stat a contestat in instanța dispoziția primarului Capitalei prin care tariful la calatoriile cu transportul public in Chișinau ar urma sa fie majorat incepand cu 1 iulie 2022 . „Nu este de competența primarului sa stabileasca tarifele in transportul public…

- Un sondaj de opinie realizat de CURS in perioada 7 - 17 iunie, la nivelul Municipiului București, indica faptul ca marea majoritate a locuitorilor Capitalei sunt nemulțumiți de edilul general Nicușor Dan, dar și de primarii de sectoare: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, explica de ce investitii facute in prima parte a mandatului sau de edil nu se vad, el facand analogia dintre orasul Bucuresti si un bolnav aflat in coma. Potrivit edilului, in Capitala exista „foarte multe lucrari pentru care s-au investit banii publici” dar…

- Consilierii generali ai Capitalei au votat, joi dupa-amiaza, o hotarare privind incheierea unor acorduri-cadru de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica pentru reprezentarea intereselor Municipiului Bucuresti, document adoptat in contextul in care Capitala este implicata in peste 10.000…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca a devenit tata pentru a doua oara. "Sunt fericit sa va anunt nasterea baietelului nostru", a afirmat el, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…