- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca veniturile reale ale Primariei Capitalei vor fi la jumatate fața de acest an, pe baza proiectului de buget national pe 2022. El avertizeaza ca primaria n va putea asigura serviciile publice pe care le are in atributii, in aceste condiții.

- Așa cum arata proiectul de buget in acest moment, veniturile reale ale Primariei Capitalei in anul 2022 vor fi la jumatate din veniturile reale pe 2021, ceea ce va pune instituția in imposibilitate de a asigura serviciile publice pe care le are in atribuții, a anunțat marți primarul Nicușor Dan.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a discutat in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul Nicolae Ciuca despre subventia la gigacalorie, preluarea ELCEN de catre Primaria Capitalei, situatia legata de urbanism si bugetul municipalitatii. „Am discutat despre contributia statului la subventia…

- Bucureștenii nu știu nici acum cat vor avea de platit pentru intreținere. Dupa ce ANRE a majorat prețul gigacaloriei, Termoenergetica vrea sa dubleze tarifele pentru transport și distribuție și astfel, prețul gigacaloriei ar crește cu peste 200 lei. Potrivit calculelor facute de un administrator de…

- Primarul Capitalei da o noua lovitura rețelelor de interese imobiliare din Capitala. Dupa ce in februarie a acestui an a suspendat PUZ-urile de sector, Nicușor Dan vine acum cu o noua inițiativa care va face, practic, imposibila construirea abuziva din București. Este vorba despre nominalizarea…