Nicuşor Dan, despre alegerile locale din 2024. Va candida din partea unui partid de dreapta? Actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca in prezent este mult mai susținut de bucureșteni decat in 2020, anul a caștigat alegerile locale. Intrebat miercuri despre faptul ca un sondaj de opinie arata ca ar obtine mai multe procente daca ar candida pentru un nou mandat la sefia PMB, cu sustinerea PNL si USR, decat independent. „Desigur. Situatia mea e mai buna decat in 2020. Atunci intentia de vot pentru mine, ca persoana fizica, era undeva la 6-8%, acum este peste 20%. Dar suntem in aceeasi ecuatie in care am fost in 2020. Aceeasi ecuatie in care am fost in 2016. Adica avem de ales… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca, in prezent, are o sustinere mai mare din partea bucurestenilor decat avea in 2020 si ca isi doreste sa candideze pentru un nou mandat, cu sustinerea partidelor de dreapta."Situatia mea e mai buna decat in 2020. Atunci intentia de vot pentru mine, ca persoana…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri, 7 iunie, ca, in prezent, are o sustinere mai mare din partea bucurestenilor decat avea in 2020 si ca isi doreste sa candideze pentru un nou mandat, cu sustinerea partidelor de dreapta, informeaza Agerpres."Situatia mea e mai buna decat in 2020. Atunci…

- "Eu doresc sa candidez din partea dreptei, pentru ca acesta este mandatul pe care votantii PNL, votantii USR mi l-au dat si mandatul pe care sper sa mi-l dea acest public de dreapta care vrea lucruri serioase", a declarat miercuri primarul Capitalei, Nicușor Dan.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni ca palmierii extrasi de la Piata Unirii vor fi dusi la Primaria Sectorului 3, el subliniind ca acestia au fost plantati ilegal. Edilul general a afirmat ca terenul pe care a lucrat Primaria Sectorului 3 se afla in proprietatea Primariei Capitalei…

- Duminica a inceput cu vizita mascaților. 10 persoane afiliate candidatei Partidului ȘOR pentru funcția de bașcan al Gagauzia, Evghenia Guțul, au fost vizitate astazi de ofițeri CNA, INI și procurori.

- Surse din primaria sectorului 5 susțin ca ar urma sa se decida demolarea unei biserici, fapt fara precedent de la Nicolae Ceaușescu incoace. Poveste troneaza la varful Primariei Capitalei de mai bine de 12 ani. Mai exact, in ianuarie 2011, Consiliul Genral a aprobat un Plan Urbanistic Zonal(PUZ), care…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a discutat, marți, la sediul Primariei Capitalei, cu ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec, despre prioritațile Bucureștiului, precum și „proiectele și provocarile acestui mandat”.„Am primit astazi (marți - n.r.) la sediul Primariei Capitalei, vizita…

- "O parte din proiecte au fost modificateSenatorul Septimiu Bourceanu a vorbit la ZIUA Live despre stadiul investitiilor derulate in Constanta."Exista stresul neoptimizarii santierelor in Constanta. Il resimtim cu totii. O parte din proiecte sunt proiecte de infrastructura mare, cum ar fi Termia. Sunt…