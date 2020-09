Nicușor Dan: Desființarea companiilor municipale va fi decisă de Consiliul General Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, continua vizitele la oameni politici și la instituțiile cu probleme din București dinainte de preluarea mandatului. Inainte de intalnirea cu ministrul de Finanțe, Florin Cițu, Dan a declarat ca vor urma și demiteri din aparatul instituțional. Primarul ales a declarat ca, dupa ce vor fi demarate procedurile pentru rezolvarea marilor probleme pe care le are orașul, vor urma și demiteri din instituțiile subordonate primariei. El a amintit și de angajamentul politic luat privind desființarea marii majoritați companiilor municipale. „Dincolo de inceperea tuturor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

